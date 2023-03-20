74歲資深藝人黃西田早年在歌廳表演，後來參演許多電視劇，老實憨厚的形象深入人心，主持行腳節目《草地狀元》長達23年，是許多觀眾熟悉的老藝人；近期許多藝人都遭不法份子盜用身份和照片，黃西田也被P圖賣壯陽藥，令他看到後怒罵「請停止所有冒用、誘導、詐騙等的違法行為」。

藝人黃西田今（20）日在facebook發文：「網路詐騙！網購盜用！冒用肖像、移花接木、勿購買、勿上當被騙」，他用了許多表情符號表達憤怒心情，表示社群網路上有許多不肖業者盜用肖像，移花接木修改圖片販售壯陽產品，他強調「這些產品田哥本人 從未與之有任何代言合作的關係存在」，黃西田透露收到粉絲、公司客戶的詢問，還有粉絲看到影片照片後相信購買，造成損失。

對此黃西田嚴正聲明：「因此特以此篇文章呼籲所有盜用肖像的不肖業者，請停止所有冒用、誘導、詐騙等的違法行為」，他也貼出盜用製成的廣告圖，影片中以文字宣導「一粒持續四到五天~超猛的喔」、「夜夜暴漲」、「金槍不倒」、「保持精力的秘密」等廣告詞。

黃西田是影歌視三棲全方位藝人，主持《草地狀元》長達23年，去年底卸下主持棒，製作單位舉辦歡送會，三立台灣台總監王夢黛證實節目要暫時和觀眾告別，主持人黃西田另有生涯規劃，加上長期錄外景體力不堪負荷，才忍痛請辭。