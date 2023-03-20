南韓女星廉惠蘭過往在不少戲劇作品中，舉凡《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《驅魔麵館》等多部大熱韓劇中有著不俗的表現，近期更靠著《黑暗榮耀》的「阿姨」一角再度翻紅。日前她受邀拍攝雜誌美照，清新陽光的造型和劇中的打扮深具反差，連宋慧喬都忍不住大讚：「好美。」

廉惠蘭近期為時尚雜誌拍攝一系列美照，從畫面中可見到她穿上一身粉色穿搭，手上還拿著同色的薄紗，看著遠方笑的相當燦爛。此外，在別張照片中，她也在陽光與藍天的襯托下，展現出青春活力的氛圍，整個人看似非常具有朝氣。

對此，飾演《黑暗榮耀》女主角「文同珢」的宋慧喬也於今(20)日在個人IG上以限時動態的方式PO出了雜誌的該則貼文，並附上一行白字，妙用劇中的稱呼大讚好友的美貌：「阿姨非常漂亮」。此外，更有不少粉絲紛紛拜倒在她的石榴裙下，爭相留言：「阿姨太漂亮了」、「榮耀中超讓人喜愛的女演員之一。」

事實上，廉惠蘭在《黑暗榮耀》飾演一個飽受家庭暴力所苦的受害者，在經過一系列的努力下，終於擺脫惡毒的丈夫，過上幸福的生活。而該系列照片，便是以「姜賢南(廉惠蘭在片中飾演的角色名)的快樂假期」為主題，想像在戲劇結束後，她將過著快樂的生活。對此，廉惠蘭接受採訪時也指出：「我很喜歡這個主題，因為我想露出笑臉。」並提及女兒是姜賢南最大的「幸福」。

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