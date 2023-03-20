苗栗縣豆氏兄弟因為姐姐的林姓男友，被親戚、鍾姓兄弟推倒受傷，豆姓兄弟為幫林男，竟攜帶鐵器、開山刀，砍殺鍾姓親戚1家4口，造成鍾家4人重傷。該案經法院宣判，豆氏兄弟依殺人未遂罪、傷害等罪嫌，各判處應執行有期徒刑9個月與10個月。

據悉，豆氏兄弟檔與林男交情不錯，得知林男要去找豆姓姐姐時，被親戚鍾姓兄弟推倒受傷，豆姓兄弟氣不過，拿著尖銳的鐵器跟開山刀，跑到鍾姓親戚家中理論，當時兄弟2人在門口叫囂，其中1名親戚只是開門查看，就被開山刀猛砍倒地。

另位鍾姓家人上前阻擋，未料也被鐵器攻擊，甚至被用開山刀砍擊，而在場還有2名鍾姓家人，也慘遭豆姓兄弟殘忍攻擊。這起攻擊事件，造成鍾姓1家4口重傷，1人頭部重傷當場失去意識，1人也頭部多處骨折與外傷，傷勢相當嚴重，另外2人則是手腳跟身體多處有傷勢，當時直到警方獲報到場，才將豆姓兄弟逮捕到案，並送鍾家人送醫。

豆姓兄弟被依殺人未遂偵辦，經苗栗地方法院審理，法官認為頭部若被利器猛力攻擊，可能造成頭骨破裂，甚至傷重致死，故依法判刑，兄弟2人依殺人未遂、傷害等罪，各判處應執行有期徒刑9個月與10個月。