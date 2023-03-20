習近平到訪莫斯科，20日入克里姆林宮會見普丁。

俄國國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）報導，今天（20日）飛抵莫斯科訪問的中國大陸國家主席習近平，稍早已經進入克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。

據美聯社直播畫面顯示，習近平與普丁已於克宮落座，展開一對一會談。代表團正式會談則是明天（21日）登場，會談結束後將對外召開記者會。

習近平20日到訪克里姆林宮會見俄國總統普丁。（圖／美聯社）

路透社報導，普丁在克宮歡迎習近平到來，並以「你是我親愛的朋友」一語稱呼習近平，很高興習近平能親自來訪。普丁向習近平表示，「我們對於中國的快速發展有一絲羨慕」，並讚揚習近平「你有能力讓國家更強盛，相信在你的領導之下中國會有更大程度的發展」，「中國已經向前邁進了一大步」。

普丁也表示，他知道習近平非常關注俄中關係，也稱許習近平「對於國際局勢抱持考慮周全的態度」。他指出，俄方已經看過中方提出的烏克蘭解決方案，會予以討論。

習近平表示，很高興能到訪莫斯科，中俄關係有歷史淵源，兩國應當發展更緊密的往來，他並對於普丁支持中國表達謝意。習近平說，他知道普丁要參加2024年總統大選，「我相信人民會支持你」。