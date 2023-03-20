2越籍男口角衝突 天橋上演全武行1 人濺血

新北市五股區17日發生街頭鬥毆濺血案件，越南籍鄭姓男子31歲在興化國小旁天橋上與朋友聊天喝酒，過程中引發口角糾紛及肢體衝突。四人在推擠中，鄭男下顎遭趙男手上的尖銳物劃傷，造成鄭男下顎撕裂傷。

警方調查，3月17日16時許110通報五股區興化國小旁天橋上，有男子受傷，下顎疑似遭尖銳物劃傷。蘆洲分局五工所等警力到場回報，現場為越南籍阮姓女子26歲，及其配偶越南籍趙姓男子32歲與其越南籍朋友鄭姓男子31歲、及其越南籍配偶杜姓女子26歲四人在天橋上聊天喝酒，惟趙男與鄭男因聊天意見不合，引發口角糾紛及肢體衝突。四人在推擠中，鄭男之下顎疑似遭趙男手上的尖銳物劃傷，造成鄭男下顎撕裂傷。警方趕緊將鄭男送衛福部臺北醫院縫合傷口後，事後提出傷害告訴。

案發後警方將阮女帶返派出所釐清案情，並通知趙男到案說明。但趙男係失聯移工，於案發後逃逸。警方已擴大調閱監視器積極查緝中。