為提供球員更好的訓練場地，合作金庫銀行在符合綠建築銅級標章之天母員工訓練中心，斥資約430萬元重新裝修球隊重量訓練室，同時引進多項新穎重訓器材，並於20日正式啟用。

合庫長期支持台灣體育發展不遺餘力，除每年編列上億元的球隊預算，合庫金控暨銀行董事長雷仲達更持續投入資源支持球隊各項賽事及訓練所需器材，以提升球員實力。

本次除重新裝修重量訓練室室內空間，並添購多項重訓設備，包含跑步機、飛輪腳踏車、滑輪機、多功能重量訓練器材及舉重床組等，讓球員們進行更專業的重量訓練，提升球場上的表現。

合庫銀行積極栽培台灣體壇的年輕新星，被譽為培育國手的搖籃，從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持臺灣體育發展，體育署已連續14年頒發「體育推手獎」，包括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座加以肯定。

合庫棒球隊為我國歷史最悠久的甲組成棒隊伍之一，至今已栽培許多知名球員，為國內棒球運動奠定了堅實的基礎。羽球隊及桌球隊亦有許多知名的選手，如戴資穎、周天成、王子維、白馭珀；桌球好手林昀儒、莊智淵、馮翊新、陳建安、黃彥誠、鄭怡靜、黃怡樺等。

合庫除提供完整的訓練計劃和後勤支援，更是每位球員最堅實的後盾，雷仲達上任後更大力支持棒球、桌球、羽球3支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，讓球員們可以無後顧之憂地在前線奮鬥，挑戰並突破自己。

今年合庫也冠名贊助中職官辦熱身賽，雷仲達透露，曾有人詢問合庫是否有機會進軍職棒，但他與顧問、教練團談過，認為目標不一樣，「我們是為國舉才，把球員訓練好，他們如果要去職棒也沒關係，像是彭政閔、郭泰源也都是從合庫出去的。」