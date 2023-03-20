Marco Silva went to referee and told him to fuck off & rival fans are surprised why him and Mitovic got sent off. pic.twitter.com/tcatSpINUt — Privilege Mufc 🇾🇪 (@privilege_mufc) March 20, 2023

What was Mitrovic thinking? Assault and verbal abuse Red. Two of the most obvious reds you’ll ever see. pic.twitter.com/GrFLBbf1Jq — Stretford Post (@StretfordPost) March 19, 2023

擁有百年歷史的英格蘭足總盃來到8強階段，由曼聯迎戰富勒姆做為壓軸，沒想到坐鎮主場的「紅魔」大軍竟陷入苦戰，直到下半場主裁判卡瓦納（Chris Kavanagh）向富勒姆連續發出3張紅牌，讓局勢瞬間逆轉，曼聯隨後連趕3球，以3比1擊退富勒姆，成功闖進足總盃4強。

下半場才開賽5分鐘，富勒姆就靠著當家射手米卓維奇（Aleksandar Mitrovic）的進球先發制人，比賽來到72分鐘，曼聯獲得一次反擊的大好機會，安東尼（Antony）在右路成功甩開對手，再斜傳給後頭插上的桑喬（Jadon Sancho），取得單挑門將的機會，桑喬順利擺脫守門員後起腳射門，卻遭到回防的富勒姆前鋒威廉（Willian）用手擋出。

主裁判卡瓦納起初判給曼聯一顆角球，不過就在觀看VAR（影片輔助系統）的當下，富勒姆教頭席爾瓦（Marco Silva）竟對著裁判咆嘯，當場遭到卡瓦納判罰紅牌，最後經由檢視後，改判12碼罰球，故意手球的威廉也獲得紅牌退場，此時米卓維奇也跟著爆氣，甚至還動手推了卡瓦納一把，不例外收到紅牌罰下，3張紅牌罕見在短短40秒之內發送出去。

Paolo Di Canio got an 11 match ban for this push on referee Paul Alcock in 1998... pic.twitter.com/g1YcbgONSM — 90s Football (@90sfootball) November 9, 2022

根據英國《每日郵報》報導，過去西漢姆聯前鋒迪卡尼奧（Paolo Di Canio）也曾動手推倒裁判，遭到英超官方禁賽11場處分，米卓維奇也可能將面臨長期禁賽。少打2人的富勒姆無法守住曼聯瘋狂攻勢，靠著B.費南德斯（Bruno Fernandes）個人梅開二度，曼聯最終以3比1逆轉富勒姆，4強賽對手將是本季表現不俗的「海鷗軍團」布萊頓。