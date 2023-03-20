另，去年集團收入約331.9億元，年減約11.5％。同期毛利約66億元，年減約24.4％。毛利率則約19.9％，較上年下降約3.4個百分點。

財報指出，在車載鏡頭業務方面，隨著供應鏈晶片缺貨情況的逐步緩解，高級輔助駕駛系統搭載率的進一步提升以及自動駕駛等級的逐步提高，該公司在2022年內的車載鏡頭出貨量較上年增長約16.1％，來到約7,890萬件，全球市占率仍居首位，並繼續提升，同時進一步拉大了與第二名的差距。

在手機鏡頭業務方面，2022年該公司的手機鏡頭出貨量較上年下降約17.2％至約11.9億件。受全球智能手機市場需求疲軟、及智能手機攝影機降規降配的進一步影響，手機鏡頭市場面臨嚴峻的挑戰。

展望今年，舜宇相信未來以數位經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向並未發生改變，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR／AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。因此今年將是挑戰與機遇並存的一年。