以藝術烤鴨饗宴在台中餐飲市場打響名號的「印月餐廳」，18年前開幕主打江浙菜系中最為精緻的上海菜，當年在台中掀起一陣江南美食風潮！惟自2014年推出「藝鴨三吃」火紅後，烤鴨成了鎮店頭牌，印月的上海菜卻漸被遺忘！為此，印月18周年慶推出消費滬菜限定1.6萬桌菜或5客以上滬菜套餐，可享原價2,380元的招牌烤鴨半價優惠，打破印月烤鴨上架9年從不打折的紀錄！

印月總經理王永勳表示，在傳承的使命感敦促下，印月18周年慶於3、4月推出一套上海滬菜尋味桌菜（1.6萬元+10％）及二套滬菜套餐（2,200元、2,800元+10％），就是要讓老顧客重拾江南美味記憶。

王永勳表示，上海菜別稱本幫菜，原指當地家常菜，但自1843年開港通商後吸納各地菜肴風味，與蘇、杭、浙、寧等16處地菜融合成新上海味。選料講究新鮮，菜用四季時蔬，魚取活魚為上，以濃油赤醬、鹹淡適中、保持原味、醇厚鮮美為特色，成為江南地區傳統飲食文化重要的流派，享有「百店千菜皆於杭、濃妝淡抹總相宜」的讚譽。

上海名菜佳餚多不勝數，王永勳與主廚賴政邦，從中挑出非吃不可經典的、沒有兩把刷子做不來的功夫菜，以及有故事的菜色，作為印月餐桌主角。王永勳舉例「滬糟三醉」中的醉肚，不含前置作業，單是最後一道浸泡入味的工序就要2天，才能換來Ｑ彈不臊、沁酒香與中藥香的迷人滋味。

說到上海名菜，絕對少不了「蝦籽紅燒大海參」與「老上海功夫雞」。王永勳說，乾貨原本跟偏好活鮮的上海人格格不入，但1937年中日淞滬會戰導致上海對外貿易中斷，商行老闆轉而請名廚幫忙研發菜色，「蝦籽紅燒大海參」就是這樣的機緣下創造出來的菜。將發泡好的烏參炸過後，加入蔥、薑、黃酒、醬油、糖與高湯小火燒煮，起鍋前灑上蝦卵，淋上滾得冒泡的蔥油芡汁，不但將紅燒的濃油赤醬完美演繹，肥美脆嫩、鹹、甜、鮮、香更是恰到好處。

「老上海功夫雞」以熬了8個鐘頭以上的白湯，加上全雞、扁尖筍、家鄉肉再蒸個2個小時，雞肉吸滿白湯精華，湯醇厚鮮香、肉軟嫩有味，讓人忍不住一碗接著一碗喝了起來。

「紹興梅香煮龍虎斑」也是上海老靈魂，經典中的經典，龍虎斑有別於坊間常用的清蒸或油炸，講求食材本身鮮美的上海人，偏愛煮的工法，加上紹興與梅干菜的厚韻拉提，讓鮮甜味更加鮮明。