美國前國家安全顧問歐布萊恩20日至24日率團訪問台灣，外交部今晚表示，歐布萊恩預計24日下午將舉行全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」訪問團記者會。蔡英文總統明天（21日）也將親自頒授「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係發展的貢獻。

歐布萊恩與台灣關係友好，不過今天凌晨抵台時卻異常低調，外交部發出採訪通知指出，美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩20日至24日率團訪問台灣，並訂於24日下午4時在台北君悅酒店3樓凱悅廳舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，由外交部發言人劉永健主持。

總統府也發出蔡英文總統的行程通知表示，蔡英文預計明天下午2點，由總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同，在總統府三樓晴廳，親自頒授歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，以表彰歐布萊恩推動台美關係穩定發展的貢獻。

美國日前傳出將在中方武力犯台時摧毀台積電，歐布萊恩在接受媒體採訪時曾表示，除了中方國家主席習近平與中共之外，沒有人想要摧毀或者入侵台灣，美國致力於確保台灣維持自由民主，任何指控美國將摧毀台灣的說法，都是中共的宣傳或是假訊息。