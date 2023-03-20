高雄市曾經提出過建造無輻摩天輪的計劃，可惜轉瞬即逝。現在首爾市政府 (SMG)提出相似的計畫。預計要建造世界上最大的無輻摩天輪，名為「首爾環」(Seoul Ring)，它的直徑達到180公尺，為遊客提供欣賞韓國風景的絕佳視野，也將是首爾的新地標。

新阿特拉斯(NewAtlas)報導，首爾市政府表示，這座摩天除了是世界最大的無輻摩天輪外，也是世界上第二大摩天輪，僅次於阿拉伯聯合大公國的杜拜眼(Ain Dubai) 它的高度達到250公尺。

首爾環採用無輻設計，車廂在環狀軌道上移動。(圖/首爾市政府)

然而，美國紐約市史坦頓島(Staten Island)也有摩天輪的計劃，如果完工，高度將達到192公尺，將把首爾環擠到第3大摩天輪的地位。

首爾環的預定地在首爾天空公園的鷺得島(Nodeul Island)上，此島位在漢江中間，原先是個垃圾填埋場，但經過數十年的改造，已成為當地頗受歡迎的地標。

如今的鷺得島。(圖/首爾市觀光局)

完成後，首爾環每小時可接待約 1,470 名乘客，每天最多可接待約 11,790 名乘客。據報導，為了響應環保，運轉首爾環的電力將至少部分應用可再生能源。

首爾市政府的新聞稿稱：「天空公園是極有象徵意義的地方，因為它在地理位置上接近兩韓邊界，可視做統一韓國的大門，期望有朝一日可以完成半島的統一。」

該計劃於2025年開工建設，預計2027年底竣工。