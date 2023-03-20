許多孩子喜歡調皮玩耍，這時如果一不小心就可能發生意外。一位家長指控，近日一家人外出吃飯時，兒子因為店家疏失嚴重燒燙傷，店家卻不負責，氣得詛咒「這種店家最好快點倒閉」。不過許多網友看了他和店家的對話後，發現店家明明安穩的把雞湯放在卡式爐上，是兒子玩餐桌轉盤才會導致受傷，紛紛留言要他教好小孩！

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，「遇到一個垃圾店家，一家人開開心心去吃飯，結果因為店家的疏失導致我兒子嚴重燒燙傷，這種店家最好快點倒閉」；仔細一看對話內容，當時店家把雞湯放在卡式瓦斯爐上，原PO兒子動手把玩桌上的轉盤，結果才導致雞湯被打翻。

對於兒子發生燒燙傷意外，原PO認為店家應該負責，雖然店家強調，店內監視器都有錄下當時情況，「身為家長的您也不制止小孩的行為，反而還縱容他，害小孩受傷的難道不是你嗎？」原PO卻認為店家是邏輯不好、在推卸責任，「如果你有把雞湯直接固定好，我兒子再怎麼轉也不會掉不是嗎？」

對此，許多網友紛紛針對原PO開罵，「恐龍家長可悲」、「該固定的是你兒子吧！」、「自己小孩玩餐桌轉盤還要怪店家？我到底看了什麼？」、「拜託在家吃飯就好，不要出門害人」、「雞湯欸，經過這次事件，小孩子更成熟了呢」。