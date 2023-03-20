劉永健。(資料照片)

宏都拉斯總統卡蕬楚3月14日宣布將與中國大陸發展正式關係，外交部今晚表示，目前已有瓜地馬拉等多個友邦政府公開表達對台灣的支持，並重申與我國邦誼穩固。外交部再次強調，我國與宏國政府的溝通從未間斷，外交部會盡最大努力維持台宏邦誼，但我們絕不會與中國大陸進行金錢競逐。

外交部指出，瓜地馬拉政府15日已發布新聞稿表達對我國的支持，強調台灣擁有民主價值觀，是與瓜國相互尊重的獨立國家；貝里斯外交部於3月16日宣布繼續承認台灣是主權獨立的國家，兩國將努力在共同價值、尊重法治、民主和人權以及自決的基礎上，強化友好的雙邊關係。

此外，巴拉圭外交部於3月18日推文，重申與中華民國（台灣）65 年來的友誼與合作承諾，將繼續加強各個領域的雙邊關係，以謀求台巴兩國的進步和福祉；聖克里斯多福及尼維斯政府也致電我國駐使，表達堅定維繫兩國邦誼的立場。

聖露西亞外長包提斯本月13日至17日訪台期間，更多次代表露國總理皮耶重申深化與我國邦誼的立場；聖文森駐台大使柏安卓在本月17日外交部春宴活動上，代表使節團致詞時也重申對我國的支持。

外交部發言人劉永健指出，外交部誠摯感謝友邦政府在此重要時刻積極發聲挺台，並再次強調，我國與宏國政府的溝通從未間斷，外交部會盡最大努力維持台宏邦誼，但我們絕不會與中國大陸進行金錢競逐。

他說，我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國大陸欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國大陸的圈套，做出損及台宏雙方80多年友誼的錯誤決定。