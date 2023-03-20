前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。而總統蔡英文同月底，也預計出訪我中美洲友邦國家與過境美國，外界質疑是否有意削弱蔡英文訪美效應。對此，前立委沈富雄20日就表示，「這講得通嗎？」引發討論。

沈富雄20日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這講得通嗎？如果馬英九去中國大陸真的這麼不好，等於是他撒下一片黑色的背景布幕，來襯托蔡英文去美國的光明」，沈富雄更接著指出，「蔡英文去美國這一趟，所受到的重視也不比從前了，因為沒有新的突破，連讓麥卡錫來台灣都不敢」。

沈富雄最後更說，「而且還是蔡英文主動要求和麥卡錫在美國見面就好，而且見面、去圖書館演講，這些都沒有很大的突破」，沈富雄坦言，「蔡英文去美國是小事，馬英九去大陸更是極小事，在媒體上所佔的版面都不會很大，一點都不重要」。