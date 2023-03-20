北市一名廖姓男子前年參加朋友的生日派對，席間發現一名女子A醉倒，便把對方帶回自己的住處強行發生1次性行為，A女醒來後立刻離開該處報警處理。台北地院審結，依乘機性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束，另須接受4場法治教育。可上訴。

判決書指出，廖姓男子與A女原本不相識，2021年4月間2人受邀參加友人的慶生會，再一起去夜店狂歡，期間廖男發現A女因酒醉已意識不清，便招呼計程車，將A女載到自己的住處，趁著A女無法反抗之際，脫去A女的衣服，強行發生性行為1次，A女清醒後離開住處後，隨即報警處理。

台北地院審理時，法官指出，廖男坦承犯行，以賠償A女120萬元達成調解，並全數履行完畢，堪認廖男已經努力彌補對A女犯下的傷害，深具悔意，若仍判處乘機性交罪最低刑責，游嫌過重，故依法減刑。

法官表示，廖男已為成年人，卻為了滿足個人慾望，未尊重A女的性自主權，利用A女酒醉不醒人事，對A女乘機性交，對A女的身心造成巨大危害，審酌廖男的犯罪動機等一切情狀，依乘機性交罪，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束，另須接受4場法治教育。可上訴。

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