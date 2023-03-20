台版《費城》主角阿立，經國防大學退學後轉職社工，並在南部一處醫療機構擔任社工，19日疑似騎車外出訪視途中，意外發生車禍、送醫不治，目前事故原因仍待釐清，消息傳開後，親友皆難過不已。

由影星湯姆．漢克及丹佐．華盛頓主演的影片《費城》，訴說透過感染愛滋病的律師爭取人權經過，藉由法庭辯證過程，慢慢引導觀眾思考自我的價值，對於人的尊重和認知，是否依循著「所有人生而平等」的觀念。

曾就讀國防大學的阿立2012年被驗出感染愛滋病，隔年遭退學，當時疾管署依據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，認定國防大學歧視愛滋病學生，因此開出100萬元重罰，真實事件猶如《費城》翻版。

如今主角阿立揮別過去、轉職擔任社工，無奈卻因一場車禍失去性命，檢警今相驗遺體，因家屬質疑是否因機車機械問題導致車禍發生，檢警也一併勘驗，並決定擇日解剖，以釐清死因。