瑞銀30億瑞郎收購瑞信，但瑞信有160億瑞郎的AT1債「蒸發」變廢紙，預示更廣泛的可可債（AT1的俗稱）市場面臨災難。國內投資機構是否踩雷？金管會主委黃天牧20日說，多數金融機構業者回報並沒有投資額外一級資本債（AT1）。前立委郭正亮在《新聞大白話》節目指出，台灣有高達可可債售出的8％，在金融危機初期，對官員的話最好不要相信，恐要觀望一陣子才會知道瑞信洞有多大。

「美國不管是債市或銀行，都相當不確定！」郭正亮表示，比如說升息，看到矽谷銀行發生這種事，他不太敢升息。問題是你的通貨膨脹就是站在那裡，並沒有下降。你如果不升息，那人家就會想說，美債的利空大概就開始了吧？那人家不是更賣嗎？「我估計還是繼續賣啊！」

郭正亮強調，實在看不到這個部分美債會有利多出現，第二個就是美國在矽谷銀行、第一共和銀行之後，目前類似情況的銀行，進入觀察名單的，有186家。「美國銀行有5000家！」雖然說他的銀行資產沒那麼大，可是你就不知道他的爆雷，會繼續怎麼發展？

郭正亮提到，另外就是瑞信，坦白講，瑞信他的金融商品溢出去到底有多大？「我認為，即使是瑞士銀行進場把他收購，他也不能無限量地承擔風險！」大概只能夠承擔存款部，就是在瑞信的存款部。至於衍生出去的，例如說今天在台灣不就傳出那個可可債（應急可轉債），那個AT1（債券）？就不付了！在台灣竟然高達他可可債售出的8％，我們台灣真會買東西啊，連這個都中！那他的可可債總額就有173億美元。

「台灣就佔8％，等於是，變成零耶！」郭正亮直言，那金融債、結構債，人家算一算，銀行業總共加起來是1100億台幣，光是台灣喔！所以到底他會弄出多大？所以坦白說，在金融危機剛開始的初期，對官員的話最好不要相信，甚至於對投行的話，對巴菲特的話，都不要相信。

郭正亮指出，2008、09年那一段，很多人做過研究，後來所有的人都承認，他們完全沒有預料到會這麼嚴重。所以現在這個情況，你要立刻讓人家覺得說沒事了？「我看很難啦！」相當困難，恐怕還要觀望一陣子，才會知道瑞信洞有多大。