全民普發6,000元現金終於來了！隨著疫情解封，飯店業迎來疫後的繁榮光景，台中福華看準國旅復甦及全民普發6,000元現金的商機，趁勢推出「全民共享6千‧買一送一‧食宿雙享」住房專案，6,000元可享精緻客房買一送一，下殺近3折！此外，還能選擇「買一晚送晚餐」一泊二食方案，除了入住一晚外，可享3F覓舍豪華精緻西餐。

台中福華表示，「全民共享6千‧買一送一‧食宿雙享」住房專案即日起至6月30日開賣，平日僅須6,000元，即可享精緻雙人房買一送一的優惠，等於住一晚只要3,000元，大省1萬多元！

台中福華強調，考慮到出遊住宿的便利性，尤其部分旅客不一定能住滿兩晚，因此規劃彈性的入住方式，房客可決定欲「連續住宿2晚」、「跨日住宿2晚」或「同日入住2間」，無論是一家四口出遊或是情侶的隔周台中行，都能享有超值折扣。

此外，台中福華2023春季線上旅展將在4月1日至5月31日開跑，推出「台中福華聯合通用券」和「江南村金陵烤鴨券」兩款。其中，「台中福華聯合通用券」一套6,000元（面額500元/12張），憑券可折抵住房、餐飲各廳消費，再贈館內餐飲消費滿千折200的餐飲抵用券3,000元（面額200/15張），直接增值1.5倍！

而「江南村金陵烤鴨券」每套三張（6,600元/原價8,850元），以約原價75折的價格輕鬆購入，憑券可兌換片皮烤鴨佐薄餅、香蘋銀芽炒鴨絲或生菜鮮鴨鬆（二選一）、瑤柱蕈菇鴨腿粥或酸菜鴨架湯（二選一）。

台中福華表示，金陵烤鴨為3F江南村必點料理，將肥美的鴨隻抹上糖皮醬汁後烤至金黃，切片包入薄透的麵皮中，手工麵皮之香氣與酥脆的片鴨融為一體，搭配其他炒鴨絲、鮮鴨鬆、鴨腿粥及鴨架湯等經典料理，讓饕客一次品嚐到最道地的手藝！