古巴在WBC（世界棒球經典賽）4強賽以2比14大比分敗給美國，無緣前進冠軍賽，根據古巴記者卡孟納（Yordano Carmona）報導，就在古巴即將回國之際，陣中26歲替補捕手布里耶多（Ivan Prieto）卻未隨隊搭機，成為本屆賽會首位叛逃的球員。

受到美國制裁影響，過去古巴球員經常利用代表國家參賽的機會，以偷渡或是叛逃的方式離開球隊，大多是尋求赴美發展圓夢，白襪雙雄羅伯特（Luis Robert）及孟卡達（Yoan Moncada）也曾是叛逃的一員，本屆經典賽是因為大聯盟放行才得以加入古巴。

古巴捕手位置人才濟濟，前頭卡著馬丁尼茲（Ariel Martínez）及坎塔納（Lorenzo Quintana），布里耶多本屆經典賽沒有出賽紀錄，大多在牛棚擔任接捕工作，古巴順利闖進4強來到美國，也讓布里耶多不費吹灰之力就叛逃成功。