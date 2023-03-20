前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，而對於馬英九赴陸祭祖會不會影響到2024，前立委沈富雄20日就強調「現在距離投票時間還蠻遠的，綠營少數人會興奮一下，但是幅度不大，而且時間不久，所以一下子就過了」，引發討論。

沈富雄20日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在馬英九去大陸掃墓，綠營就逮到機會拚命罵」，這讓沈富雄覺得綠營也很矛盾，「這件事情如果對國民黨那麼壞，那綠營應該暗自高興才對，但現在這樣醜化馬英九，讓他看起來不好，也是間接在圖利民進黨，但這一招沒有傷到要害」。

沈富雄坦言，「今天馬英九要訪問的主軸只有兩條，一條就是懷舊和尋根之旅，祭祖不是重點，另一條就是帶著我們的學生要和那邊大專學生交流，民進黨也不要群起撻伐」，沈富雄強調，「馬英九在所有的政治人物裡面沒那麼壞，他就是守舊、保守，馬英九的想法就是『故國之思』」。

至於馬英九赴陸祭祖會不會影響到2024，沈富雄認為，「現在距離投票時間還蠻遠的，綠營少數人會興奮一下，藍營這邊也是有少數人會緊張一下，但是幅度不大，而且時間不久，所以一下子就過了」。