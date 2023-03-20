前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生與對岸學術交流，消息傳出引發綠營群起圍攻，大貼「中共同路人」標籤。對此，不但藍營強力捍衛反擊，民眾黨台北市議員林珍羽20日也在《新聞大白話》節目強調，馬英九執政的時候也沒統一，事情沒有那麼嚴重，民進黨反可以利用馬來搞一些蔡政府拉不下臉談的事。屆時總統蔡英文過境美國，馬英九訪陸，民進黨必然會操作「親美抗中」，會用這個角度來互別苗頭。

林珍羽表示，兩岸關係已經到了極致的冰點，或許他這一次明知山有虎，偏向虎山行，「我覺得他勇氣可嘉啦！」坦白講大家都知道，不抹紅就不是民進黨，馬英九自己也心知肚明，他這一次不管是祭祖，或帶孩子們去交流，他都已經很清楚知道，抹紅是必然的。

林珍羽提到，雖然現在是一介平民，但馬英九有卸任總統的身分，大家的敏感神經一定會豎起來。但是要回歸一個源頭：台海和平、台灣自主這件事情，如果他是依法行政，如果今天中華民國台灣大家有這個自信，怕什麼？

「很多人都說：國民黨一定會被統戰！請問馬英九執政的時候，統了嗎？」林珍羽強調，蔡英文、陳水扁執政的時候，獨了嗎？如果沒有，就不要再拿這樣子的話語來去讓台灣人民自己緊張，不要自己嚇自己。如果今天只是交流這件事情，並沒有那麼嚴重！

「而且我覺得民進黨你們很笨，好好利用馬英九啊！」林珍羽指出，把你們沒有辦法拉下臉去談的事情，叫馬英九想辦法去搞一搞嘛！這有沒有可能是讓妳蔡英文的民調好好回升的地方？總統府今天說得很好：必要時會提供協助。所以這些民意代表不要再那邊動不動就抹紅等等的，回到一個原則，外交跟內政請把他分開來談，混為一談之後，台灣的格局就是會愈來愈小。

林珍羽直言，要相信台灣的自由民主，今天人民不會傻傻地因為馬英九過去，我們就被統啊！「先想想我們的二膽上兵怎麼解決，你們先想好嘛！」到時候蔡英文兩邊一起出去的時候，民進黨必然會操作一個叫作「親美抗中」，一定會用這個角度來去互別苗頭。