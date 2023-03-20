女性重視私密處保養，不讓異味造成尷尬，營養師高敏敏與婦產科醫師沈怡岒提醒，可透過飲食攝取6大重點，加上養成良好習慣，有助揮別「妹妹異味」，讓妹妹散發天然香。

高敏敏在臉書粉專表示，飲食會影響私密處味道，雖然「吃蘑菇會臭、吃鳳梨會香」的傳言目前未被研究證實，但要顧好陰道健康，仍可多攝取以下食物：

1.鳳梨、芭樂、奇異果：維生素C幫助促進粘膜防護力，維持陰道弱酸性環境。

2.蔓越莓、藍莓：前花青素對細菌有抗沾黏能力，使細菌不容易附著。

3.優酪乳、優格：幫助私密處維持弱酸性環境，抑制壞菌滋生。

4.毛豆、黃豆、黑豆：含有天然的賀爾蒙，幫助滋潤私密處。

5.多喝水：多上廁所排出病菌，降低感染機率，每日最少喝1500-2000cc的水。

6.少菸酒及重口味食物：容易改變私密PH值，會使粘膜防護力降低，導致細菌增多、飄異味。

高敏敏補充，除了避免菸酒之外，也要小心熬夜造成免疫力降低，增加私密處感染機率，另外吃太多肉或含糖飲料，則會讓細菌會大增、容易搔癢。

至於生活習慣上面，女性須留意多喝水不憋尿、不要穿太緊的褲子、上完廁所要往後擦、定期更換內褲或護墊、愛愛完要小便、睡眠充足不熬夜、多吃蔬果，平時做好內外保養，就能散發淡淡清香。

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