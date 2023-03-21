觀察外資對聯電看多氛圍轉強，在接連的升評過後，推測合理股價亦凝聚高度樂觀共識，野村、花旗環球、大和資本、海通國際證券賦予的推測合理股價全為「6」字頭，介於60元～66元之間。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，儘管2022年底時曾升評聯詠至「優於大盤」，但海通國際對二線晶圓代工看法並不樂觀，先前研判受單位售價壓力影響，以及車用與工業用客戶面臨庫存調整，下半年呈「L」型復甦。不過，最新調查發現，聯電28奈米高壓製程得OLED與蘋果雙重帶動，下半年重拾向上動能，2024年迎來產業超級周期（Super Cycle），同時，大陸競爭對手的28奈米高壓製程仍遠落後給聯電。

從產業循環的角度來看，海通國際估算，就算在產業下行循環、營運相對低迷的時期，聯電每年每股稅後純益（EPS）仍有4.5元的成績，遑論當晶圓代工價格較高、毛利率較佳的上升循環時，聯電的獲利能力更能超越預期，也就是說，儘管聯電股價近期表現已相對優異，現在評價依然偏低。