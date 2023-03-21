加密幣價格追蹤網站Coindesk資料顯示，20日盤中比特幣價格上漲3.5％至28,309.35美元，與去年11月21日低點相比已反彈74％以上。
數位資產管理公司BitBull Capital執行長狄帕斯卡爾（Joe DiPasquale）認為，比特幣接下來將測試3萬美元大關，但市場基本面不足以支撐價格。
他表示：「從技術面來看，目前比特幣價格反映市場過熱，估計近期內價格將向下修正至25,000萬美元。未來3天內左右市場行情的關鍵就是聯準會決策會議，而多數分析師預期聯準會將升息1碼。」
瑞銀宣布以32.5億美元收購瑞士信貸後，投資人再度擁抱風險資產，激勵比特幣價格在19日衝破28,000美元，進逼3萬美元大關，但專家認為目前市場過熱，短期內比特幣價格可能向下修正至25,000美元。
加密幣價格追蹤網站Coindesk資料顯示，20日盤中比特幣價格上漲3.5％至28,309.35美元，與去年11月21日低點相比已反彈74％以上。
數位資產管理公司BitBull Capital執行長狄帕斯卡爾（Joe DiPasquale）認為，比特幣接下來將測試3萬美元大關，但市場基本面不足以支撐價格。
他表示：「從技術面來看，目前比特幣價格反映市場過熱，估計近期內價格將向下修正至25,000萬美元。未來3天內左右市場行情的關鍵就是聯準會決策會議，而多數分析師預期聯準會將升息1碼。」
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