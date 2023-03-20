據三星電子透過金融監督院（FSS）系統DART提交的申報資料，截至去年第四季底止庫存資產價值達52.2兆韓元（約399億美元）創新高。其中晶片務業庫存高達29.1兆韓元，較2021年同期高出近12.6兆韓元。

海力士也出現同樣情況，同期庫存年增75％至15.7兆韓元。由於DRAM和NAND型快閃記憶體等占公司營收來源逾90％，因此記憶晶片市場需求疲弱讓其飽受衝擊。

歐美等主要國家央行積極升息，大幅削弱民眾的消費支出，加上包括電視等家電的需求失去成長動能，都使晶片業庫存飆增而導致晶片價格大跌。

多個研究機構指DRAM和NAND等晶片價格已不斷逼近其成本價。國民證券（KB Securities）預測兩者價格在1月到3月間將各進一步下跌19％和18％。

金融服務供應商FnGuide估計三星電子晶片業務首季營運虧損在1.91兆到4.47兆韓元之間，海力士虧損3.11兆韓元。

市場需求疲弱已讓美光把DRAM和NAND等產量大減20％，鎧俠和威騰也各把快閃晶片減產30％。雖然三星電子仍堅持不會「人為地」減產，並繼續投資其晶片業務，但也暗示可能透過製程轉換來「自然」減產。

Hi Investment & Securities分析師M.S. Song估計三星電子的晶片業務在首季營運虧損2.644兆韓元。