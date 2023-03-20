倫敦時間周一上午11時，5月交割布蘭特原油期貨合約價，跌破每桶72美元來到71.64美元，比起上周五收盤價跌了1.33美元。紐約4月西德州中級原油（WTI）期貨每桶65.52美元，從上周五收盤價下挫1.22美元。

過去2周歐美銀行接連出事，專門放貸給新創企業的矽谷銀行說倒就倒，瑞士信貸財務黑洞難填，被對手瑞銀集團（UBS）收購，對風險敏感的油價因此承壓。

產油國聯盟OPEC+消息人士上周末表示，最近西方銀行業風雨飄搖，讓人擔心2008年金融危機重演。

OPEC+消息人士說，從供需基本面來看，油價挫跌可能只是暫時性。但該名人士也強調，仍須監控油價對央行利率決策及通膨的影響。

歐洲央行16日宣布升息2碼，美國聯準會也將在台北時間23日凌晨發布最新決策，市場多預期會再升1碼。

UBS分析師上周發布報告指出，即便金融市場暗潮洶湧，不太可能影響原油生產步調，「但在市場動盪加劇時期，投資人傾向撤出原油等風險資產，找市場的安全角落避險。」

自3月初以來，油價因銀行危機與經濟衰退隱憂挫跌15％，有鑑於此，華爾街巨頭高盛集團18日調降油價展望。

高盛上周六發布報告，預估布蘭特原油價格未來12個月在每桶94美元，明年下半則來到每桶97美元。但先前高盛預測，這兩個時期油價上看每桶100美元。

高盛同時下修今年歐洲與北美的原油需求預估，但調高中國需求預測。

高盛在報告中提到，調整油市展望也是為了反映基本面趨疲，亦即近期原油庫存水位高於預期，需求略為降溫，非石油輸出國家組織（OPEC）的供給微幅升高。