根據金融數據供應商FactSet，周一早盤黃金期貨價格觸及每盎司2,008美元，創2022年3月來新高。去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，驅使投資人急奔黃金資產避險。

倫敦現貨金價周一早盤也勁漲1％破2,000美元關卡，來到每盎司2,009.59美元的1年高點，但之後因獲利了結賣壓出籠，反跌0.6％回落到1,975.33美元。

分析師針對近來金價狂飆指出，矽谷銀行、瑞士信貸等歐美銀行接連爆雷，增添黃金避險魅力吸引投資人。

國際信評機構惠譽旗下的惠譽解決方案（Fitch Solutions），基於銀行風暴喚起投資人對衰退的恐懼，拔腿奔向安全資產，將今年的黃金均價從每盎司1,850美元，上調到1,950美元。

惠譽在報告中說：「全球金融動盪加劇，我們認為金價在接下來幾周，很可能重返每盎司2,075美元的歷史高價。」現貨金價在2020年8月創2,075美元的歷史新高。

但惠譽也補充提到，美元走強將成為阻礙金價上攻的逆風，2,075美元價位會是阻力點。

澳洲聯邦銀行分析師達爾（Vivek Dhar）表示，美國矽谷銀行倒閉及後續大西洋兩岸刮起的銀行風暴，目前為止未帶動美元大漲，然美元仍保持強勢。

即便歐美銀行危機讓經濟衰退烏雲重聚，英國渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）指出，渣打仍預期聯準會（Fed）本周例會將升息1碼。Fed在內的全球六大央行19日宣布，聯手推出流動性措施支撐金融業。

庫柏說：「本行經濟學家認為，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員料展現信心，強調政策到位後有助安撫金融市場，明示如有必要隨時準備提供額外支援。」