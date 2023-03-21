歐股周一出現反彈，不過瑞信股價持續失血，盤中一度狂瀉超過6成、再度改寫歷史新低、瑞銀也重挫7.8％，並波及歐洲銀行股表現，像是德意志銀行與德國商銀股價都大跌逾3％。

此外在瑞銀併購瑞信交易中，有一條是後者發型的額外一級資本（AT1）債券將減記至零崙為廢紙，這也使得投資人大感驚恐，景順AT1 ETF盤中因此重摔17％，創史上最大跌幅紀錄。至於德意志銀行、匯豐控股、瑞銀與巴黎銀行發行的ATI債券價格也均下滑。

在瑞士當局撮合下，瑞銀周日（19日）火速同意支付30億瑞士法郎（32.3億美元）收購已有167年歷史的瑞信，並願意承擔54億美元虧損。根據交易內容，瑞銀收購瑞信將以全股票方式進行，瑞信股東將以每22.48股換得瑞信1股，相當於瑞信每股0.76瑞郎，大幅低於17日收盤價的1.86瑞郎。

另外據瑞士當局和其他監管機構達成的協議，這起併購案無須交由股東投票表決，兩大銀行合併預計會在今年底完成。

不過在這項收購交易中，最令投資人感到震驚的是瑞信全數約160億瑞郎的AT1債券將減記為零，導致規模2,750億美元的可轉換債市場出現劇烈動盪。AT1債券是一種應急可轉換債券（Coco Bonds，Contingent Convertible Bonds）、也就是外界俗稱「可可債」，通常銀行總資本若低於一定水準，這些可可債就能轉換成股權。

傑富瑞銀行歐洲首席金融學家庫瑪（Mohit Kumar）指出，瑞銀出手併購瑞信，雖然有可能避免高度風險事件發生，不過AT1的減記卻又增加市場不確定性，而且持續時間若不是數周就可能長達數月。