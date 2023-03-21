上述六大央行發布聯合聲明指稱，這項舉動在於緩解全球融資市場的緊縮，將扮演重要的流動性支援角色，並有助降低因貸款供應吃緊對家庭與企業造成的衝擊。

Fed表示，將把7天期的美元互換協議操作頻率從目前的每周改為每天，而且從周一（20日）起開始運作，直到至少4月底。

互換協議是指兩大央行協商交換貨幣，之後再把取得的貨幣挹注到本國的商業銀行。舉例來說，Fed與歐洲央行這次的互換協議，是讓後者能用等值歐元交換美元，歐央再將這些美元用來提供給當地商業銀行。

然而在該聲明發布的同一天，瑞銀集團也宣布將斥資30億瑞士法郎買下陷入財務危機的瑞士信貸。這項交易暫時解除瑞信可能崩解或是倒閉的危機，以避免大西洋兩岸金融市場動盪再度加劇。

此外本周又來到了超級央行周，共有12家央行公布決策利率。最受矚目除了是將在周三召開例會的Fed，另外周四包括挪威央行、英國央行與瑞士央行也將發布最新利率動向。

受到先前矽谷與標誌等銀行倒閉影響，市場目前普遍押注Fed在本次會議將升息一碼，不過高盛集團仍力排眾議，它在最新報告中指出基於銀行系統依然承受重壓，Fed本周利率將不動，但5、6與7月將重回升息軌道、各自升息1碼。

至於英國央行與挪威央行也因通膨仍處高檔，預料調升利率1碼。不過針對瑞士央行的利率預測，外界看法則差異頗大。雖然在瑞銀同意收購瑞信後，讓後者對金融市場的衝擊減到最小，也使瑞士央行終能把心力放在對抗通膨上，但對於該央行本周的會議結果，從按兵不動到升息1碼或是兩碼，都有人預測。