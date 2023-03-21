三星A系列一直是台灣消費者心頭好，而A系列中大受歡迎的機型莫過於A5x，常常代表三星擠入台灣前十大銷售排行之列，也因為A系列頗受歡迎，台灣三星表示，三星去年中價位至中高價位的9,999元～19,999元價格帶中，銷售量較2021年成長近兩成，而在入門至中價位的4,999元～9,999元價格帶，銷售量也同樣增加。

為了繼續維持歡迎度，台灣三星宣布在台上市Galaxy A34、A54，以及主打高CP值的Galaxy M14，其中，A34、A54後置主相機都是三鏡頭組合，分別內建4,800萬和5,000萬畫素的主鏡頭，並均搭載OIS光學防手震，兩款新品的螢幕更新率都達到120Hz，也都具備IP67防塵防水認證，而M14後置主相機的主鏡頭畫素也有5000萬，並內建6000毫安培電池、6.6吋螢幕、支援90H螢幕更新率。

三星表示，A54將在台上市6GB＋128GB、8GB＋256GB兩種版本，建議售價分別為13,990元、15,990元，A34則有6GB＋128GB、8GB＋128GB兩種版本，建議售價分別為11,990元、12,990元，均預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，不過A34的8+128GB版本預計4月中下旬上市，M14只有4GB+64GB一個版本，建議售價為6,490元，預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續推出。