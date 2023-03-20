剛抵達莫斯科的中共國家主席習近平正進行一場讓全球矚目的超級外交活動，即將展開與俄羅斯總統普丁的關鍵性會談。美媒《紐約時報》分析認為，習近平置身於俄烏戰爭的中心，讓自己成為替這場戰爭降溫的斡旋者，它將印證陸媒讚譽有加的「中國方案與中國智慧」有多大的能量。

《紐時》指出，通過幫助沙烏地阿拉伯與伊朗達成協議恢復外交關係，中國最高領導人習近平將自己塑造成一名全球政治家。現在，與普丁見面之後還可能與烏克蘭總統澤連斯基通電話。中國已經提出了這場戰爭的政治解決方案，儘管一字未提俄羅斯軍隊是否需要撤出烏克蘭這麼重要的細節。

中國官員上週五宣布習近平訪問俄羅斯時，將這次與普丁會談為一次「和平之旅」。一段時間以來，北京一直努力爭取成為一個不再由美國佔主導地位的世界秩序的領導者，此行關係到這一地位的正當性。中國越來越迫切地尋求這一角色，以回擊美國對中國「全方位的遏制、圍堵、打壓」。

文章指出，俄羅斯和烏克蘭都將中國視為有可能起到改變作用的國家，中國有足夠的影響力打破僵局。但莫斯科和基輔也非常清楚，如果中國發揮更直接的作用，補充俄羅斯嚴重耗盡的武器庫的話，可能從根本上改變戰爭的局面。中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，「就實現和平來說，現在比以往任何時候都更加需要中國作為一個大國的國際影響力」。在伊沙恢復外交關係後，中國更意識到自己在全球的重要性日益增長。

分析人士認為，在這個聲勢驅動下，涉足俄烏戰爭紛爭可能會幫助習近平實現他最緊迫的目標之一：修復中歐關係。要做到這點，習近平可能需要在結束俄烏戰爭上表現出最大的努力，以獲得急於加強與中國經濟交往的大國──德國和法國──的支持，進一步運用歐盟來抗衡中國與美國之間的分歧。

文章認為，在與習近平會晤時，普丁可能優先要求中國幫助補充軍用零部件庫存，並增加從俄羅斯的進口，以充實克里姆林宮的戰爭資金。這會讓俄羅斯有機會強調自己並沒有遭到國際社會的孤立。對烏克蘭來說，中國一直是一條潛在的生命線，幾個月來，澤倫斯基一直尋找機會與習近平通話，甚至透過他的妻子在國際場合向中共代表團轉達信件給習近平。

分析人士認為，除非俄羅斯軍隊面臨崩潰，中國不太可能會冒險向莫斯科提供武器彈藥。中國政府雖然有支持普丁的準備，但也只會提供支持讓他繼續掌權，以維持中俄反對西方的統一戰線。

卡內基國際和平基金會俄羅斯與亞洲關係專家亞歷山大．加布耶夫說，「中國想要的是防止俄羅斯出現災難性的失敗，那可能會威脅到普丁的統治。」在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯越來越依賴中國，「俄羅斯沒有比俄中關係更重要的關係了」。

習近平是否會在訪俄期間提出用和平談判解決衝突、把握沙伊和解的勢頭還有待觀察，烏克蘭和俄羅斯的情況不同，兩國仍陷在一場血腥的戰爭中，雙方似乎都沒有做好通過談判結束戰爭的準備。

習近平實現「中華民族偉大復興」的使命凸顯出他把美國視作攔路石的想法，隨著美國加強與亞太國家安全關係，中國應對這種壓力的戰略之一是在全球穩定中發揮更大的作用，以挑戰美國的影響力。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，與中國以前的做法相比，這次邁出了非常積極的一步，「中國將在國際舞台上發揮越來越積極的作用，尤其是在解決區域衝突方面。」