德國國防部長皮斯托瑞斯(Boris Pistorius)在布魯塞爾舉行的歐盟外長和國防部長會議上表示，首批德國黃鼠狼步兵戰車( Marder IFV)正在運往烏克蘭。

CNN報導，德國在今年1月份宣布，將向烏克蘭提供40輛黃鼠狼步兵戰車，且在不久後，烏克蘭士兵抵達德國，接受黃鼠狼車的操作訓練。顯然他們的學習速度很快，僅僅2個月的時間就完成訓練，士兵與戰鬥車一起返回烏克蘭參戰。

黃鼠狼步兵戰車發射米蘭飛彈。(圖/聯邦德國陸軍)

黃鼠狼步兵戰車由萊茵金屬(Rheinstahl )研發，於1970年代初進入聯邦德國服役，主武器是1門20公釐機砲，輔武器是7.62公同軸機槍，另攜帶4枚米蘭反坦克飛彈(MILAN anti-tank missile)，除了3名車組人員 (駕駛、車長、武器手)外，車內空間還可乘座6人，是一輛同時兼具步兵火力支援、反坦克，以及運兵的多功能戰鬥車。

在問世之後，黃鼠狼持續改進火力與裝甲，雖然這使得車重從初期A1型的30公噸，增加到A5型的37噸，但是它具有1具MTU的591馬力柴油機，因此後期型仍然有73公里/小時的車速。

多年以來，它一直表現良好，持續服役在德國陸軍，並且持續升級，以維持良好的性能。在反恐戰爭期間，為了對抗地雷、IED(非正規烈性詭雷)的底部爆炸力，增加了底盤安全、反地雷裝甲，與防彈、防破片內襯，在遭到地雷擊中，可以大幅增加乘員的存活率。如今德國軍方正在逐步淘汰，但仍有數百輛還在服役中。