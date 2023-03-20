對於外傳前台南市議員謝龍介被徵詢出征台北市區域立委選戰的可能性，國民黨台北市議員徐巧芯認為，一個在台南市長選舉打到只差3％就能贏的人，不值得一個不分區立委嗎？

2024年立委選舉國民黨在台北市推派的人選備受關注，北市黨部主委黃呂錦茹近日表示，在被視作艱困選區的第二（士林、大同）與第五（中正、萬華）選區，不排除會派出奇兵，她透露曾徵詢前台南市議員謝龍介到北市參選的意願。

對此，謝龍介今（20）日也在臉書上表示，「面對黨及明年的挑戰及困難，需要大家共同努力、一起承擔！龍介一路走來、始終如一，將會在本黨最需要、最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴」。

謝龍介強調，他有兩項最主要的考量，首先是「去年選舉時對台南鄉親的承諾，就算我沒能當選市長，也絕不相負，能做多少就要做多少」。第二是「對台灣人民的責任，如今缺蛋、缺水、缺藥、缺電，結果我們從政者只想著排位置分權力，這像什麼話？」

國民黨台北市議員徐巧芯。 （資料照片）

對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（20）日晚間在直播時認為，一個在台南市長選舉打到只差3％就能贏的人，不值得一個不分區立委嗎？台南不值得一個好立委嗎？把他列到不分區名單，讓台南有一位立委，在選戰有火力支援，砲擊賴清德，可能是拉抬藍軍整體氣勢的方式！