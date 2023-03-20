阿布加入《加油喜事》演出。（TVBS提供）

阿布加入《加油喜事》演出，為鄒承恩與楊晴的感情投下變數。（TVBS提供）

藝人阿布加入TVBS 《加油喜事》第二季「加油愛情」， 飾演楊晴的前夫楊文川，劇中甫出獄的他試圖挽回前妻與女兒，卻為感情剛穩定的鄒承恩和楊晴帶來衝擊及考驗。問及阿布對於感情是屬於執著或灑脫的類型，他透露年輕時與劇中的文川比較像，會想挽回一段感情，但30歲後，變得比較乾脆果斷，會督促自己早點轉變心態，不適合的話就不要浪費時間。

話才說完，阿布卻想起兩年前得知女兒在學校有喜歡的對象，讓他內心警鈴大作，立刻對著女兒撒嬌說：「他有比爸爸帥嗎？你是不是不愛爸爸了，這樣子我很傷心。」沒想到，哀兵策略奏效，女兒當場承諾：「爸爸你不要哭啦！我最愛爸爸了。」阿布開心又堅決地表示，女兒的心是他一定要極力挽回的。

阿布劇中與楊晴有一個6歲的女兒喵喵(張絡扉飾)，與他自己的大女兒同歲，因此很了解同齡小孩喜歡的事物，鄒承恩和楊晴都提到自從阿布出現後，小女孩張絡扉就更加穩定。若要從武家三兄弟中，挑一個最符合他心中好女婿的標準？阿布大方選擇劇中的情敵鄒承恩，認為武子良思想穩重，把女兒交付給這樣的人比較安心。

此外，繼前一波受到觀眾喜歡的片尾曲〈陪你一起走〉之後，由「新聲代大勢樂團」告五人演唱的最新片尾曲〈帶你飛〉20日同步登場！即將在4／8、4／9臺北小巨蛋和7／29高雄巨蛋舉辦《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》的告五人，主唱雲安日前在社群平台分享和新專輯同名歌曲〈帶你飛〉創作的幕後故事，透露該曲是高中時期哥哥燕山聽著他的煩惱，兄弟倆一起所寫下的作品。承載著愛和回憶的歌曲，十分搭配《加油喜事》這部戲所描繪每個家庭的酸甜苦辣。