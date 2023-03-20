新竹一名謝姓男子去年酒後前往便利超商消費，卻無故要求女店員替他叫計程車，接著藉機拍打女店員的屁股，嚇得女店員報警處理。新竹地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，謝姓男子先前多次犯下公共危險罪，遭到判刑確定，但卻不知悔改，於2022年2月18日晚間酒後前往新竹縣一處便利商店，藉故要求女店員操作ibon機台代叫計程車服務，趁女店員不注意時，徒手拍打其屁股，要求擁抱女店員，嚇得女店員跑回櫃檯，透過視訊功能報警處理。

新竹地院審理時，謝男坦承犯行，法官審酌謝男明知臀部為個人身體隱私部位，不得任意觸碰，卻不尊重他人身體自主權利，做出性騷擾行為，已經侵害了對方的身體自主權，並對女店員身心造成影響，實不可取；惟念謝男犯後坦承犯行的態度，兼衡自述高中畢業的智識程度等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！