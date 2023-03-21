對於民進黨台北市議員王世堅要挑戰士林大同區現任立委何志偉，國民黨台北市議員徐巧芯認為，這是英系和賴系互打，會非常精彩。

民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。

國民黨台北市議員徐巧芯30日在直播中解讀，王世堅這次是獲得英系的支持，而何志偉背後是綠色友誼連線，是賴系的，因此，這場仗是英系和賴系互打，會非常精彩。