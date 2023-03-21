詐騙集團把腦筋動到性產業上，在網路找寂寞男女，並用性感火辣的照片，開出低價包全套的援交邀約，讓不少人都紛紛上鉤，就有一名台南的26歲男子，也遇上一位女網友，約定以2千元援交，卻以怕他是警察要求先購買遊戲點數5萬當保證金，等到面交再退還，但章男一聽就直接滅火，正好經過警局就詢問才知道遇到詐騙，保住了5萬元的款項。

長相清純的嫩妹甜叫26歲男子哥哥，甚至配合度超高，結果因購買遊戲點數讓男網友起疑。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名章姓男子在交友軟體上遇到一名正妹女網友，女網友秀出性感身材，大膽言論更讓他相當開心，一小時2千元就可以有全套服務，甚至鉅細靡遺將性愛姿勢都全包，可以2小時更只要3500元，這讓男子相當興奮，對方還打出哥哥兩字，讓他立刻和對方約了地點。

怎知到了面交地點，女子卻又表示怕他是警察，必須先購買遊戲點數5萬元來當保證金，這讓章男一聽就滅火，警覺可能是詐騙，剛巧路過派出所，因此走進派出所詢問，得知這是詐騙手法之一，險些掉入陷阱，警方也呼籲民眾要提高警覺，不要把個資與金錢交給陌生人，更不要聽信任何理由購買遊戲點數。

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