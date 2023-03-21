運彩「不讓分」玩法簡單又好玩，只要猜中哪一隊獲勝就中獎，如果再加上「過關組合」還可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，今天就來跟大家分享一位購券者560元買「過關組合」中獎153,764元獎金的投注眉角。

他專挑「不讓分」買「過關組合」中獎153,764元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合

去年12/20有位台中的虛擬會員，他買運彩時挑了7場賽事的不讓分玩法，並且採用過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「夏洛特黃蜂s. 沙加緬度國王 不讓分客勝 賠率3.75倍」、2.「GS加德士女排Vs. 興國人壽保險女排 不讓分客勝 賠率3.10倍」、3.「韓國電力公社Vs. 三星藍獠牙 不讓分主勝 賠率3.75倍」、4.「虎牙MOJ Vs. FPX戰隊 不讓分客勝 賠率5.75倍」、5.「WE戰隊 Vs. iG戰隊 不讓分主勝 賠率2.70倍」、6.「水牛城軍刀Vs. 維拉斯黃金騎士 不讓分客勝 賠率2.60倍」以及7.「TT戰隊Vs. BLG戰隊 不讓分客勝 賠率3.10倍」，買「過4關」(C7取4)35個組合及「過5關」(C7取5)21個組合，共56個組合，每組合10元，合計投注560元，比賽結果7場全數命中，開心中獎153,764元。

專挑「不讓分」買「過關組合」中獎15萬元獎金

從他的投注內容可以看出幾個眉角：1.專挑「不讓分」玩法。2.專挑爆冷相對高賠的選項。3.買過關組合兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。