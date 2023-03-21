半導體景氣反轉向下，從「供不應求」轉變成「供應過剩」，市場關注產業景氣何時才會翻轉向上，日媒撰文指出，全球個人電腦（PC）和家電廠商庫存下降，代表一度減退的半導體需求有可能觸底。

根據日經中文網報導，從PC產業來看，台廠華碩在截至去年12月底的半年內，庫存大幅削減了34％，季度庫存天數約為131天、減少45天左右。美廠惠普CEO也說，預估到今年5~7月初，PC的流通庫存情況將恢復正常。

此外，家電廠商也在積極削減庫存，報導指出，在截至12月底的3個月內，韓廠LG電子等3家企業庫存，已減少近2成至近3成，平均庫存天數為62.1天，也比上季度減少11.1天。

大型電子產品代工企業（EMS）也出現庫存減少的跡象，報導提到，蘋果的重要供應商捷普（Jabil）等4家企業，去年10～12月的平均庫存天數為88天，與7～9月相比減少了0.4天。

市場關注電子產品庫存調整情形，台積電總裁魏哲家說，庫存調整去年已發生，有信心2023年下半年需求復甦； 超微執行長蘇姿丰則認為，PC市場將在今年觸底。