美國奧克拉荷馬市一名母親16日在自家游泳池底部發現已經昏迷不醒的龍鳳胎親骨肉，經搶救後2娃仍不幸溺斃身亡，令人遺憾的是，這起意外疑似是家中癡呆阿祖忘了關門，導致雙胞胎爬出房子釀成憾事。

美國一對18個月大的龍鳳胎溺斃自家豪宅游泳池。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲母親卡菈佐（Jenny Callazzo）16日上午10時45分在自家豪宅游泳池底部發現已經昏迷不醒的18個月大龍鳳胎洛克林（Locklyn）及蘿蕾萊（Loreli），救護車趕到現場搶救後，雙胞胎仍不幸於下午1時宣告身亡。

目前警方已對這起事故展開調查，不過初步看來與犯罪無關。一名親友稱，卡菈佐患有阿茲海默症的祖母、也就是雙胞胎的「阿祖」忘了關後門，導致雙胞胎溜出房子溺斃。

幾天前，卡菈佐才在網路上分享雙胞胎待在屋外的照片，標題寫道：「只想在外面玩。」

卡菈佐本身經營飾品店，她與當行銷主管的丈夫一年前搬進這幢56.5萬美元（約新台幣1725萬）的豪宅，夫妻倆與6名孩童及祖母同住。

現場畫面顯示，他們家後院的游泳池水呈現深綠色，池子底部相當混濁，長滿了藻類。

EXCLUSIVE: Toddler twin brother and sister BOTH drown in murky outdoor pool https://t.co/cUnXij4qAK — Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2023

鄰居描述，事發當天親眼目睹救難人員分別將雙胞胎送上2輛救護車，同時對他們實施心肺復甦術（CPR）急救，卡菈佐則相當焦急，不過最終仍不幸宣告身亡。

奧克拉荷馬大學醫學中心（OU Medical Center）兒童安全專家佳米諾（Laura Gamino）警告，任何事都可能在瞬間發生，幼童受水吸引，但是他們沒有自救能力，溺水通常來得很突然，他說人們經常以為孩童落水後會大叫，但實情是他們因為嘴巴進水而無法大叫，所以溺水時通常非常安靜，「這是最可怕的事情之一。」