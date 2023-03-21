瑞銀出手解救瑞信，但警報還沒解除，瑞銀收購的其中一項條件是價值160億瑞郎（約新台幣5300億）的瑞信額外一級資本（AT1）債券將被註銷，持有者恐血本無虧，此事讓不少專家擔憂將對債市造成連鎖反應，部分亞洲銀行的AT1債券也在周一大幅下跌。

綜合外媒報導，此次瑞信AT1債券全額減記，是歐洲AT1債券市場最大規模的債券減記事件，遠遠超過2017年西班牙銀行Banco Popular SA的13.5億歐元債券減記，當時該銀行遭到收購。

此消息引經造成部分亞洲銀行的AT1債券出現破紀錄的暴跌，研究機構Vital Knowledge最新報告也提到，雖然瑞銀同意收購瑞信將使整個金融系統更加強大和穩定，但註銷債券可能會嚇壞其他銀行此類證券的持有人。

野村證券利率分析師Andrew Ticehurst則表示，「即使瑞銀收購瑞信，市場仍可能會感到緊張，代表漫長又瘋狂的一周才剛剛開始，市場在這段時間內都將處於緊繃的狀態。」

澳洲西太平洋銀行分析師Jessica Ren也提到，「市場風險情緒出現調整，應該也會出現伊波大幅度波動，可能要等到本周聯準會的利率決策會議之後，才會進入新的交易區間，市場走勢將比以往更容易受到新聞頭條的影響。」