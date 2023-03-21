前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，沒想到民進黨開始群起圍攻並套上「中共同路人」標籤，也引起國民黨中生代群起憤怒。而近日就有一份最新民調指出，有77％的民眾認為「樂觀其成」馬英九赴陸祭祖，引發討論。

根據YouTube頻道《中時新聞網》20日對於「前總統馬英九將於3月27日至4月7日訪陸祭祖交流，你怎麼看？」進行了網路民調，截至20日23時，已有近2.5萬人進行投票，有77％的民眾認為「樂觀其成」、有5％的民眾比較喜歡「堅決反對」、另也有18％的民眾則是「無所謂」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「為兩岸和平發展，值得讚揚」、「為國為民勇於承擔責任，我相信馬總統」、「馬總統此行值得讚許，絕對支持，祝馬總統順利平安」、「正向台灣有益，本源文字語言文化生活信仰皆相同，無可否認的事實證明。馬總統加油」、「祭祖！本來就應該的！孝道也是一種美德！要讚嘆！」、「祭祖是祖先之祭拜很正常，不要再搞政治化，如再搞政治化真是太可惡了」。