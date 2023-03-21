近期美國矽谷銀行倒閉引發市場擔憂流動性危機，美國聯準會（FED）致力於壓低通膨，採取暴力式升息，卻似適得其反。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》指出，美國5000家銀行中有186家面臨矽銀類似狀態，後續爆雷誰要承接？這如果沒辦法救，美元就開始貶值，那美債就變少了，大家就會開始賣美債。拜登曾喊通膨早就結束，結果根本沒有辦法結束，美國出了這個無能愚蠢的總統，就像廚房發現蟑螂，肯定不只一隻。

郭正亮表示，大金主逢低承接，本來就很常見，所以拜登去打巴菲特是對的，因為金融海嘯的時候，巴菲特也承接過高盛，50億美元。不過重點是那個條件，就是我借你錢，那利息多少？或者是我要得到你多少股權？這個拜登幫不上忙。這就好比瑞士銀行要承接瑞信，「他第一時間開價10億美元耶～你真好意思啊！我說這個瑞士銀行本身就是超級大禿鷹！」後來加碼到30億，3倍，所以說這種東西，在商言商。

郭正亮提到，那拜登只能去說，這個逢低承接，接了吧？問題重點不在逢低承接，重點在，還有沒有其他的爆雷？你如果還一直爆雷，美國有5000家銀行，那目前認為有矽谷銀行這種狀態的，有186家，那後續爆雷誰要接啊？美國聯準會本來在縮表了，縮表了6000億，連番爆雷，他已經回吐了2950億。所以你搞半天，又要再回到Q1了嗎？有人就直接詢問這個問題。

「講白了，這個如果沒辦法救，你美元就開始貶值了！」郭正亮指出，美元貶值了，那美債就變少了，人家就會開始質疑，會開始賣美債，一定是這樣的。至於諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，通膨只是短期現象，類似的話拜登沒講過嗎？拜登講過多少次了？拜登本來還說通膨去年3月就結束了，後來又說去年6月就結束了，後來他不敢講了，後來就是根本沒有辦法結束！

「而且他一開始還去怪罪俄烏戰爭，說都是俄羅斯搞的禍！」郭正亮強調，剛剛去看西德州的油價，已經跌到67點多了，那請問為什麼通膨CPI還在6％？可見還有別的原因，不是能源造成的，比如說你的房租、你的工資，可能各佔了40％，這個你根本就無解嘛！所以這個拜登，真的是恭喜美國，你出了這麼無能跟愚蠢的總統，實在也不知道怎麼辦。

郭正亮直言，人家講廚房裡發現蟑螂，那蟑螂肯定不只一隻，那美國出了這麼笨的總統，那美國的笨人肯定不只一個！