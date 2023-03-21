本月才過92歲生日的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），20日成了媒體競相報導的人物，結束第四段婚姻還不到一年的他，居然又要結婚了！對方今年初才曝光的新任女友、今年66歲的安萊絲麗史密斯（Ann Lesley Smith），兩人已正式訂婚。

梅鐸親口證實婚訊。他說，自己有四分之一愛爾蘭血統，在紐約市慶祝聖派翠克節（3月17日）當天，他向女友縫上鑽戒，套牢女友的心：「當時我好緊張，我好怕陷入情網。但後來我明白，這會是最後一次（結婚）了。最好是如此。我很幸福。」

Rupert is getting hitched again https://t.co/RCvzetc0kE — Matthew Garrahan (@MattGarrahan) March 20, 2023

梅鐸的第四任前妻是曾為超級名模的潔芮霍爾（Jerry Hall），2016年3月結婚，去年（2022）8月離婚。就在梅鐸正式結束第四段婚姻之後，去年9月，梅鐸在加州貝艾爾區（Bel Air）名下的葡萄園邂逅了安萊絲麗。今年2月有傳言指梅鐸考慮向她求婚。

安萊絲麗今年66歲，曾在舊金山擔任警察宗教關懷師，她已守寡14年，亡夫是小有名氣的鄉村歌手契斯特史密斯（Chester Smith）。

她說，去年9月結識梅鐸：「這對我倆來說都是一份禮物，他跟我的亡夫一樣都是商人，我也曾替地方報紙工作，主持電台與電視節目，所以我跟梅鐸聊得來。我們有相同的理念。這也不是我第一次結婚，都快70歲了，人生早已進入下半場，我也等到了對的時候。朋友們都替我們開心。」

梅鐸說，安萊絲麗與他原本的丈夫在當地也有一處葡萄園，兩人曾從事釀酒業，「去年有200人到訪我的葡萄園，我遇見了她，聊了幾句。過了2個星期，我就打電話給她了」。

安萊絲麗說，「我們兩個都很期待共度下半輩子。」

兩人預計在今年夏末舉行婚禮，婚後會在美國加州、蒙大拿州、紐約與英國居住。