國防部的宣傳圖片又出現烏龍擺拍? 憲兵特勤隊的步槍瞄準鏡安裝出現明顯錯誤，它過於靠前，射手幾乎無法利用這隻瞄準鏡搜索目標。幾小時候，這張照片被移除，顯然國防部也發現錯誤。

國防部臉書在星期一晚間6點，發表一系列的國軍聯合作戰計畫演練照片，輔以說明：「第一季聯合作戰計畫演練本週登場！陸軍步兵153旅實施精神動員時，召員以高昂士氣，展現捍衛家園決心！IDF戰機快速起飛，執行戰力保存；憲兵第202指揮部快速反應連發揮機動特性，迅速至任務區域建立警戒幕、掌握地形要點，驗證戰場偵搜及情傳通報能力。透過全方位戰備整備，提升國軍部隊整體戰力，確保國防安全！」

然而一張憲兵特勤隊的照片引發討論，照片上有3名特勤隊，手持T91突擊步槍在進行操演。3名特勤隊員當中，只有1人的步槍安裝瞄準鏡，而且出現了明顯錯誤，這支瞄準鏡它並不是取代原本的機械瞄具(後照門、覘孔)，反而在步兵的護木上，這將使得射手的很難對著目鏡觀察，瞄準鏡成了單純擺設。

不解的是，如要安裝瞄準鏡，按正規做法，應該要把原本的後照門取下，再同樣位置加裝瞄準鏡，但是此槍卻是將瞄準鏡用電火布直接纏在護木上。

這很容易聯想到先前吳怡農在當兵時期，被發現槍支的瞄準鏡裝反的舊事。我們的戰士難道沒有檢查與使用他們的裝備嗎?既然安裝了瞄準鏡，也至少看一下它的效果，就能得知正確與否，以及瞄準是否舒適。

這張照片在不久之後被刪除，國防部換上一張憲兵重機車隊的照片。