美國兩名參議員7日公布授予拜登政府新權力的法案，以禁止母公司為中國企業的熱門短影片應用程式TikTok（國際版抖音）和其他可能構成安全風險的應用程式。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》節目指出，美國目前使用抖音的人口將近1億人，連拜登跟歐巴馬都在抖音上拍廣告。美國現在連公立學校也禁抖音，已經有學生在抗議。連美國大學生都學中國大陸人用VPN跳板上抖音，郭正亮直呼，這發生在美國是多荒唐的事？

郭正亮表示，美國目前使用抖音的人口將近1億人，有在抖音平台上賺到小錢的人，恐怕是好幾百萬人，所以拜登要禁抖音，他也要掂掂他的選舉後遺症。事實上連拜登跟歐巴馬都在抖音上拍廣告，不要忘記了，你還透過抖音，叫大家不要去出席川普的政見說明，結果造成川普鬧空窗，所以你就知道年輕人真的在使用抖音。

郭正亮提到，美國現在不只是聯邦政府，有一些公立學校也已經被禁，就已經有學生在抗議。連美國的大學生都開始使用VPN（虛擬私人網路，俗稱跳板）上抖音了，你會覺得這多荒唐，美國耶！很多大學生都覺得說，我沒有那麼重要，為什麼不能用呢？他難道會針對我來收集情報嗎？