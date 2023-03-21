美國近期擴大禁TikTok（國際版抖音）的行動，台灣當局也把打擊認知作戰，嚴防錯假訊息的重點放在防範抖音。但前立委郭正亮20日在《新聞大白話》節目指出，LINE在台灣使用率超過百分之百，上面收到的假訊息比抖音大概多出10倍，而且是群組內傳，影響力更大。看政治人物投放廣告就知道了，沒有人在抖音投放廣告，因此最好把邏輯搞清楚。

「我們台灣對抖音的管制，如果要波及民間部門，這考驗民進黨要不要得罪年輕人。」郭正亮指出，如果顧立雄說抖音上面有假訊息，那LINE、YT都有，如果要禁抖音是為了假訊息，「我跟你講，我在LINE上面收到的假訊息，比抖音大概多出10倍！」那要不要LINE也禁一下？LINE在台灣使用的人是超過百分之百！超過2400萬個LINE帳號！所以說這個邏輯都有問題。

郭正亮強調，你看政治人物投放廣告就知道了，政治人物沒有人在抖音投放廣告，非常非常少。郭正亮直言，「國安局？王定宇？LINE是日本的，日本葛格！對假訊息作處理好不好？」YT還有台灣代表，台灣代表要處理更容易不是嗎？YouTube上面還有央視！中國大陸各省的衛星台都在上面！那YT有叫那些節目下架嗎？沒有，他只是註明這個是中國政府，照樣讓他播。所以說要禁一個平台，最好把自己的邏輯想清楚。