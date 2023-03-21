義大利時尚品牌Moschino在2013年Jeremy Scott自秋冬系列接管品牌後，與「天馬行空」變成密切分不開的關係，畢竟不論事麥當勞、海綿寶寶的設計，以及近期於2023春夏秀場、秋冬女裝系列上的浮誇泳池裝、頹廢龐克系列等，都讓人過目不忘，在這個瞬息萬變的時尚圈裡，他即將帶領品牌進入第十年的時刻，他無預警地宣布將離開創意總監的位子，為時尚圈投下震撼彈。

Jeremy Scott宣布離開執掌十年的MOSCHINO。（摘自Jeremy Scott IG）

Jeremy Scott於社群網站上發布貼文表示，感謝一路上所有的鼓勵，「10年了，我今天宣布我將離開MOSCHINO，所有我在這裡設計的美好都將永垂不朽，我很感謝在過去十年間大家給予的愛與支持，這一個章節即將結束的同時，我也充滿了興奮與期待，已經等不及要和大家分享下一個篇章。」

Jeremy Scott宣布離開執掌十年的MOSCHINO。（Moschino提供）

2014秋冬系列Jeremy Scott將麥當勞經典配色融入，先起速食旋風。（CFP）

Jeremy Scott出生於美國密蘇里州，自2013年宣布職掌MOSCHINO，首個系列則是於2014年秋冬發布的系列作品，他融入麥當勞的經典紅黃配色暗諷「快時尚」，恰巧搭上社群媒體熱潮迅速攻佔各社群平台版面，意外掀起一股速食風潮;品牌經典的Moschino熊則是他在2015年推出Ready To Bear系列中，以品牌創辦人Franco Moschino的泰迪熊元素為靈感，破格讓小熊走上伸展蹹，從此可愛的MOSCHINO小熊單品成為品牌粉絲必備的單品。

Moshcino 2023秋冬女裝系列是Jeremy Scott於品牌的最後作品。（Moshcino提供）

對於他的離開，品牌母公司執行董事Massimo Ferret表示「我很幸運有機會與擁有創意能量的Jeremy Scott 一起工作。 我要感謝他十年來對 Franco Moschino傳承品牌的承諾。」直言由Jeremy Scott的Moshino將成為品牌歷史上重要的篇章，目前品牌尚未宣布新任創意總監，但社群上已開始有不少時尚人士開始想念他，如超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、水原希子等人都於貼文底下獻上祝福。