儘管第一共和銀行（First Republic Bank）股價暴跌，但市場期盼銀行業的動盪可能趨於和緩，美國股市今天克服早盤的疲軟走勢而終場收高。
道瓊工業指數勁揚382.60點或1.20%，收32244.58點。
標準普爾指數上漲34.93點或0.89%，收3951.57點。
那斯達克指數上揚45.03點或0.39%，收11675.54點。
費城半導體指數揚升31.19點或1.01%，收3114.71點。（譯者：陳彥鈞）1120321
儘管第一共和銀行（First Republic Bank）股價暴跌，但市場期盼銀行業的動盪可能趨於和緩，美國股市今天克服早盤的疲軟走勢而終場收高。
道瓊工業指數勁揚382.60點或1.20%，收32244.58點。
標準普爾指數上漲34.93點或0.89%，收3951.57點。
那斯達克指數上揚45.03點或0.39%，收11675.54點。
費城半導體指數揚升31.19點或1.01%，收3114.71點。（譯者：陳彥鈞）1120321
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