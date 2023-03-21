儘管第一共和銀行（First Republic Bank）股價暴跌，但市場期盼銀行業的動盪可能趨於和緩，美國股市今天克服早盤的疲軟走勢而終場收高。

道瓊工業指數勁揚382.60點或1.20%，收32244.58點。

標準普爾指數上漲34.93點或0.89%，收3951.57點。

那斯達克指數上揚45.03點或0.39%，收11675.54點。

費城半導體指數揚升31.19點或1.01%，收3114.71點。（譯者：陳彥鈞）1120321