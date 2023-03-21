社會上不少事情需要靠人幫忙才能更快達到，廣西就有一位好公公，想幫快畢業的準兒媳婦找好工作，因此透過一名女子幫忙「喬事」，並一次就給她5萬人民幣（約台幣22.2萬）的疏通費，之後又被其騙了共117萬人民幣（約台幣520萬元），結果準媳婦沒有工作，他的錢也都沒有下文，最後報警提告。

據陸媒《廣西台報》報導，一名劉姓男子想幫要畢業的準兒媳婦幫忙推薦工作，唷此找上多年前一位潘姓女同事，過去潘女曾幫人辦過人事手續，因此找上她希望能幫忙打點，結果對方跟他收了5萬元人民幣後，又以要打點各種關係為由，繼續跟劉男拿錢，就這樣前前後後騙走他117萬元人民幣。

直到2022年底，劉男的準媳婦還是沒有工作，潘女卻用各種理由塘塞，這樣的才劉男驚覺自己遇上了詐騙，並報警逮人。近日潘女遭到逮捕，此事也被爆了出來，不少網友誇讚這名準公公財力雄厚，更認為「如果婆家那麼有錢，何必出去工作」。

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